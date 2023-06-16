Путин считает, что Россия не свернула на путь самоизоляции

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заявил, что Российская Федерация расширила связи и не свернула на путь самоизоляции.

«Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции, наоборот расширили контакты с надежными и ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают драйверами мировой экономики», — сказал он.

Глава российского государства также заявил, что российские власти ставят во главу угла интересы отечественного бизнеса. При этом он отметил, что к оставшимся на российском рынке производителям в России относятся как к отечественным, считая их «своими».

Кроме того, Путин указал, что многие зарубежные бренды производили продукцию на территории Российской Федерации, поэтому их уход из страны не отразился на выпуске товаров.

Президент России Владимир Путин выступает в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.