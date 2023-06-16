Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин считает, что Россия не свернула на путь самоизоляции

Путин заявил, что Россия расширила связи, а не свернула на путь самоизоляции

close
100%
Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заявил, что Российская Федерация расширила связи и не свернула на путь самоизоляции.

«Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции, наоборот расширили контакты с надежными и ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают драйверами мировой экономики», — сказал он.

Глава российского государства также заявил, что российские власти ставят во главу угла интересы отечественного бизнеса. При этом он отметил, что к оставшимся на российском рынке производителям в России относятся как к отечественным, считая их «своими».

Кроме того, Путин указал, что многие зарубежные бренды производили продукцию на территории Российской Федерации, поэтому их уход из страны не отразился на выпуске товаров.

Президент России Владимир Путин выступает в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях