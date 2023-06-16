Путин на ПМЭФ сообщил о продлении моратория на штрафы за ряд нарушений с валютой

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что мораторий на штрафы за нарушение валютного законодательства будет продлен на 2024 год.

Как рассказал президент, российские власти в разы уменьшили штрафы за нарушение валютного законодательства. Он подчеркнул, что полностью были отменены штрафы «в случае внешних недружественных действий».

«Кстати, этот мораторий будет продлен на следующий 2024 год», — сказал Путин.

Данный мораторий был введен законом, принятым Госдумой в июле 2022 года. Мораторий применяется, если требования валютного контроля были не выполнены гражданами и компаниями из-за введенных санкций.

Президент России Владимир Путин выступает в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.