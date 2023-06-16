Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ведяхин анонсировал «полностью научную» конференцию AIJ-2023

Ведяхин: по просьбе российских ученых AIJ-2023 будет «полностью научной»

close
100%
Пресс-служба Сбера

Конференция Сбера по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в 2023 году пройдет в ноябре и будет «полностью научной» по просьбе российских ученых, заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин в ходе дискуссии «ИИ: фундамент экономики будущего и маяк российского технологического суверенитета», прошедшей в рамках ПМЭФ.

««Наша традиционная конференция «Путешествие в мир искуственного интеллекта» состоится в 20-х числах ноября этого года. На этот раз она займет три дня и будет полностью научной, по просьбе Ивана Оселедца (директора Центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха – Ред.) и его коллег», — сказал Ведяхин.

Он отметил, что второй день AIJ-2023 пройдет с участием представителей бизнеса, а третий день, как ожидается, — с участием представителей правительства и будет посвящен в том числе вопросам GR-взаимодействия.

AIJ проводится в Москве с 2019 года при поддержке Сбера как крупнейшей технологической компании России.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях