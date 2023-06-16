Ведяхин анонсировал «полностью научную» конференцию AIJ-2023

Конференция Сбера по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в 2023 году пройдет в ноябре и будет «полностью научной» по просьбе российских ученых, заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин в ходе дискуссии «ИИ: фундамент экономики будущего и маяк российского технологического суверенитета», прошедшей в рамках ПМЭФ.

««Наша традиционная конференция «Путешествие в мир искуственного интеллекта» состоится в 20-х числах ноября этого года. На этот раз она займет три дня и будет полностью научной, по просьбе Ивана Оселедца (директора Центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха – Ред.) и его коллег», — сказал Ведяхин.

Он отметил, что второй день AIJ-2023 пройдет с участием представителей бизнеса, а третий день, как ожидается, — с участием представителей правительства и будет посвящен в том числе вопросам GR-взаимодействия.

AIJ проводится в Москве с 2019 года при поддержке Сбера как крупнейшей технологической компании России.