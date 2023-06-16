Путин сообщил, что власти России ставят во главу угла интересы отечественного бизнеса

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заявил, что к оставшимся на российском рынке производителям относятся как к отечественным, считая их «своими».

«Российские власти ставят во главу угла интересы отечественного бизнеса, но к оставшимся иностранным компаниям будут относиться как к своим», — сказал он.

Кроме того, Путин призвал глав российских регионов поддерживать отечественные бренды.

Глава российского государства также отметил, что многие зарубежные бренды производили продукцию на территории России, поэтому их уход из страны не отразился на выпуске товаров. Путин подчеркнул, что на продукции ушедших из РФ брендов поменялся только логотип, поскольку она продолжает выпускаться в стране.

Президент России Владимир Путин выступает в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.