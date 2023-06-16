Александр Ведяхин: без развития ИИ нет «завтра»

Главный шаг ближайшего будущего для развития технологий искусственного интеллекта в России – это подготовка большого числа специалистов в этой области. Таковы результаты голосования, которое первый зампред Сбера Александр Ведяхин предложил участникам дискуссии «ИИ: фундамент экономики будущего и маяк российского технологического суверенитета» Петербургского международного экономического форума.

«Искусственный интеллект, как флагманская технология, дает мощный толчок социально-экономическому развитию страны, повышению конкурентоспособности бизнеса и качества жизни населения. Без вклада в развитие искусственного интеллекта «сегодня» у нас не будет нашего «завтра», — подчеркнул он.

Отмечается, что в рамках обсуждения возможных изменений стратегии участникам дискуссии было предложено принять участие в голосовании. При этом опрос провели дважды – до начала обсуждения и после, чтобы можно было сравнить результаты.

Так, за первоочередную подготовку специалистов в сфере ИИ высказались 27% участников дискуссии, причем после обсуждения этот показатель не изменился. Таким образом, это направление работы было отмечено как безусловно главное.

Второе место в этом рейтинге заняла разработка отечественных вычислительных мощностей для целей ИИ – за это в конце дискуссии проголосовало 20% участников, всего на 2% меньше, чем в начале. При этом 19% высказались за создание новых исследовательских центров в области ИИ – в начале обсуждения за этот пункт голосовало на 2,5% меньше участников.

Среди других важных шагов участники дискуссии высказывались за увеличение господдержки для компаний-разработчиков ИИ-решений, за поддержку экспорта решений в сфере искусственного интеллекта, а также за актуализацию законодательной базы.

Напомним, что поручение об обновлении стратегии развития ИИ в России Владимир Путин дал в ходе выступления на международной конференции Сбера по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022. Глава государства тогда отметил необходимость формирования технологического и цифрового суверенитета России.