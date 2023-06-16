Россия и Иран могут создать «газовую ОПЕК»

Россия и Иран могут создать собственную «газовую ОПЕК» в рамках противостояния с западной гегемонией в сфере энергетики. Об этом пишет Al-Watan Syria.

Россия, которая ведет борьбу против западной гегемонии, работала над подготовкой проекта между двумя крупнейшими конкурентами на газовом рынке. Москва будет не только участвовать в создании турецкого газового хаба, но также и иранского энергетического центра. Это удивило весь мир, потому что иранское «голубое топливо» является прямым конкурентом российского газа. Однако иными словами, Россия и Иран с другими странами собираются создать «газовую ОПЕК».

В публикации указали, что новый совместный проект между крупнейшими энергетическими державами пугает западные страны. Если он будет реализован, то Россия в союзе с другими странами будет контролировать большую часть энергетического рынка.

Авторы статьи добавили, что Россия и Иран могут успешно обойти множество западных санкций, так как потенциал проекта имеет огромный политический и экономический вес. Кроме того, обе страны обладают крупнейшими в мире запасами газа, что лишь подтверждает способность Москвы и Тегерана обойти ограничения Запада и создать успешный проект, который станет кошмаром для США и Европы.

9 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика может стать региональным электроэнергетическим хабом в результате появления электроэнергетического маршрута Север — Юг, в рамках которого также будут построены высоковольтные линии Армения — Иран и Армения — Грузия.