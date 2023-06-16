Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия и Иран могут создать «газовую ОПЕК»

Al-Watan Syria: Россия и Иран создадут «газовую ОПЕК» из-за противостояния с Западом

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Россия и Иран могут создать собственную «газовую ОПЕК» в рамках противостояния с западной гегемонией в сфере энергетики. Об этом пишет Al-Watan Syria.

Россия, которая ведет борьбу против западной гегемонии, работала над подготовкой проекта между двумя крупнейшими конкурентами на газовом рынке. Москва будет не только участвовать в создании турецкого газового хаба, но также и иранского энергетического центра. Это удивило весь мир, потому что иранское «голубое топливо» является прямым конкурентом российского газа. Однако иными словами, Россия и Иран с другими странами собираются создать «газовую ОПЕК».

В публикации указали, что новый совместный проект между крупнейшими энергетическими державами пугает западные страны. Если он будет реализован, то Россия в союзе с другими странами будет контролировать большую часть энергетического рынка.

Авторы статьи добавили, что Россия и Иран могут успешно обойти множество западных санкций, так как потенциал проекта имеет огромный политический и экономический вес. Кроме того, обе страны обладают крупнейшими в мире запасами газа, что лишь подтверждает способность Москвы и Тегерана обойти ограничения Запада и создать успешный проект, который станет кошмаром для США и Европы.

9 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика может стать региональным электроэнергетическим хабом в результате появления электроэнергетического маршрута Север — Юг, в рамках которого также будут построены высоковольтные линии Армения — Иран и Армения — Грузия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях