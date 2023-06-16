Ведяхин рассказал о вероятности замены человека искусственным интеллектом

Искусственный интеллект не угрожает интеллектуальным способностям человека, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в ходе панельной сессии «ИИ: фундамент экономики будущего и маяк российского технологического суверенитета» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Интеллектуальные способности человека очень разносторонние. Для примера: калькулятор давно уже обогнал способность человека считать. Но ни у кого это не вызывает никаких проблем. Здесь то же самое: искусственный интеллект — это универсальный помощник, который позволяет помогать принимать решения», — прокомментировал Ведяхин.

Он подчеркнул, что искусственны интеллект не заменит человека в основных важных точках принятия этих решений.