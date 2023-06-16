В Минэнерго сообщили о снижении добычи газа в РФ

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что добыча газа в России идет на 8-9% ниже прогноза. Заявление было сделано чиновником в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы ориентируемся на прогнозы, которые предусмотрены прогнозом социально-экономического развития. Сегодня мы наблюдаем картину, что добыча [газа] идет на 8-10% ниже тех прогнозов», — сообщил министр.

При этом министр подчеркнул, что называть конкретные объемы экспорта газа пока рано.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года уровень нефтегазовых доходов бюджета РФ составит порядка 8 трлн. С 2023 года на расходы может направляться не более 8 трлн рублей, а с 2026 года этот объем будет расти на 4% ежегодно. При этом нефтегазовые доходы, поступающие сверх этой суммы, будут поступать в Фонд национального благосостояния.