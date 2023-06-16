Доля валютных вкладов в Сбербанке снизилась до 8%

Доля валютных вкладов в Сбербанке с начала прошлого года сократилась более чем вдвое - до примерно 8% на текущий момент. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев, сообщает РИА «Новости»,

Он уточнил, что при этом доля юаня в валютном портфеле увеличилась до 10%.

«Доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбербанке составляет на текущий момент около 8%. Валютный портфель средств физлиц стабильно сокращается уже второй год, с начала 2022 года он сократился более чем вдвое за счет выхода клиентов из доллара США и евро», — сказал Царев.

По его словам, больше всего снизилась доля доллара – на 12 процентных пунктов. При этом первый зампред Сбера не стал раскрывать его текущую долю в валютном портфеле.

«Объем средств физических лиц в китайской валюте постепенно увеличивается, сейчас доля юаня в валютном портфеле пассивов Сбербанка достигла 10%. Мы прогнозируем, что она продолжит расти постепенно, без каких-либо резких изменений», =- добавил Царев..