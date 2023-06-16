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Зампред председателя Сбера рассказал о строящихся объектах банка

Кузнецов: Сбер занимается развитием собственной инфраструктуры

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Сбербанк продолжает уделять большое внимание строительству своих объектов, рассказал в интервью «Коммерсанту.Деньги» на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы продолжаем строить нашу штаб-квартиру на пересечении Третьего кольца и Кутузовского проспекта в Москве. Кроме этого, мы продолжаем строить инфраструктуру вокруг нашего нового курорта, который называется «Манжерок». у нас есть все основания считать, что «Манжерок» станет одним из новых ярких международных курортов горнолыжного направления», — сказал Кузнецов.

Также он рассказал о строительстве «СберСити».

«В этом городе применяются самые современные технологии строительства. Но самое главное, там будет совершенно иная концепция, которую мы называем «живешь и работаешь». В «СберСити» будет возможность проживать в разных типах домов — многоквартирных, бизнес, люкс. Помимо этого, будет представлен маленький коттеджный поселок. Но немаловажно, что там будут и очень комфортные места для работы», — отметил он.

Кроме того, Кузнецов рассказал о маржинальности этого бизнеса для банка.

«Это абсолютно непрофильный бизнес, мы не занимаемся строительными проектами, как девелопментом с точки зрения зарабатывания денег. «СберСити» в Рублево-Архангельском — это в первую очередь наша собственная инфраструктура, новый проект, который воплощает в себе новые смыслы, содержания. В «СберСити» будут школы и детские сады нового уровня. Мы первыми в России будем строить гериатрический центр нового поколения — по сути, это дом престарелых, но уровня гостиницы 5 звезд», — заключил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

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