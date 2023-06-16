СМИ: Нидерланды намерены закрыть крупнейшее газовое месторождение в Европе

Нидерланды до 1 октября планируют окончательно закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение в Гронингене. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По информации агентства, такое решение приняло правительство страны.

Закрытие гронингенского месторождения, которые находится на северо-востоке страны, может ограничить запас газа в преддверии следующей зимы, отмечает Bloomberg.

По словам представителя нидерландского правительства, кабинет министров примет официальное решение в течение июня.

До октября на месторождении будет извлечено не более 2,8 млрд кубометров газа, так как в настоящее время оно работает в тестовом режиме. По словам источников агентства, в будущем месторождение могут снова открыть, если возникнет энергетический кризис или наступит очень холодная зима. На расконсервирование скважин потребуется около двух недель, подчеркнули они.

Месторождение в Гронингене было открыто в 1959 году. На протяжении многих лет оно было основным источником газоснабжения северо-западной Европы.

Ранее сообщалось, что в Госдепе спрогнозировали дефицит газа в Европе в течение нескольких лет.