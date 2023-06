В США заявили об эффективности санкционных мер против России

Потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне $60 за баррель, оказался эффективен. Об этом заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо, чьи слова опубликованы на сайте ведомства.

«Успехом можно считать падение доходов федерального бюджета России в два раза, что подтверждается данными российского Минфина, и это при возросшем уровне экспорта», — отметил Адейемо.

По его словам, российская сторона сейчас продает за рубеж куда меньше нефти, чем годом ранее. Кроме того, топливо продается со скидкой в 25% по сравнению с общемировыми ценами.

Он добавил, что из-за невозможности застраховать судно у зарубежных компаний Россия вынужденно создает свою морскую нефтяную экосистему для доставки топлива.

В конце мая американский телеканал CNBC со ссылкой на результаты доклада аналитиков финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) сообщил, что по итогам марта-апреля текущего года Россия смогла полностью восстановить объемы доходов от экспорта сырой нефти после падения сырьевой выручки в январе-феврале. За два месяца весны этот показатель достиг наибольшего уровня с ноября прошлого года за счет обхода механизма предельных цен на сырье в $60 за баррель.