Греф заявил, что Сбер увеличит объем покупки ОФЗ

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ ответил министру финансов России Антону Силуанову, призвавшему банки покупать больше облигаций федерального займа.

«Покупку ОФЗ все это время мы, конечно, поддерживали. В последнее время появились лимиты на определенные выпуски бумаг, мы не можем покупать больше определенной рыночный доли, и поэтому мы действительно в ряде выпусков не могли участвовать в силу этих ограничений», — сказал Греф.

Он отметил, что рынок смотрит за адекватностью процентных ставок.

«Это всегда спор между Минфином, который хочет разместить подешевле, и рынком, который хочет хотя бы десятые доли процента зарабатывать. Я не думаю, что это проблема серьезная, не думаю, что у Минфина будут проблемы с привлечением. Как только пойдут новые выпуски облигаций, мы, конечно же, увеличим наш объем», — сказал глава Сбера.

Деловой завтрак Сбера традиционно является одним из ключевых событий ПМЭФ.