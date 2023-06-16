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Участники делового завтрака Сбера на ПМЭФ проголосовали за приоритеты государства

Греф: для решения проблем государства необходима коллективная работа

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Reuters

На деловом завтраке Сбера «Российская экономика – Новый курс. Приоритеты и альтернативы» в рамках ПМЭФ» глава банка Герман Греф запустил голосование, в котором участники выбирали, какими должны быть приоритеты государства. Больше всего голосов (35%) отдано за «импортозамещение и технологическое развитие».

Также среди основных приоритетов государства участники назвали госуправление, инфраструктуру, образование и здравоохранение и социальное неравенство.

«Вопрос: как мы будем решать проблемы инфраструктуры, технологического развития, и в конце концов, наших социальных обязательств перед обществом? И ответ лежит только в одном, в повышении эффективности. И повышении эффективности не только государственного управления, но и каждого из нас – каждого из предпринимателей, каждого из руководителей. И для этого никто не придумал, какую-то золотую пулю, какую-то таблетку, приняв которую мы вдруг все станем на порядок более эффективными», — сказал он.

Греф подчеркнул, что всем надо работать сообща.

«Мне кажется, что пинг-понг здесь абсолютно не работает. Очень хочется переложить на кого-то ответственность и сказать, что правительство должно и дальше по списку, но, конечно же, это все-таки совместная, коллаборативная деятельность всех ветвей власти и конечно же бизнеса, инфраструктурных монополий и институтов, которые призваны защищать права собственности и улучшать деловой климат в нашей стране», — отметил Греф.

По его словам, оптимизм, который звучал в ходе дискуссии, это отличие делового завтрака банка этого года от данного мероприятия в прошлом году.

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ПМЭФ-2023
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