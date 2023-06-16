Глава Минфина РФ заявил об увеличении расходов бюджета за 3 года в 1,5 раза

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал об увеличении расходов бюджета в 1,5 раза за 3 года. Министр заявил, что дальше их наращивать некуда, нужно приоритизировать расходы, передает «Интерфакс».

Как отметил глава Минфина, если правительство хочет увеличить расходы, то необходимо понять, откуда брать деньги.

Силуанов подчеркнул, что чтобы получить денежные средства, можно увеличить дефицит, инфляцию и ставку, но за это придется заплатить населению и бизнесу. Другой вариант — увеличить налоги.

По его мнению, более правильным вариантом является приоритизация уже существующих расходов.

«Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего бюджетного пирога. И сделаем так, что траты, которые сегодня есть, перенесем либо на потом, либо отложим. (...) Это самое правильное, но это самое тяжелое. Это менее всего реализуемое, как практика показывает, к сожалению. Но именно так надо делать», — цитирует его агентство.

13 июня министр финансов сообщал, что правительство рассмотрело законопроект о налогообложении сверхприбыли крупных компаний.