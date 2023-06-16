Песков заявил, что Россия не находится в экономической изоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что никакого вакуума в экономике России из-за санкций нет, а РФ не находится в изоляции. Таким мнением он поделился в эфире «Первого канала».

Песков отметил, что одни направления автоматически замещаются другими.

«Здесь никаких лакун, никакого вакуума быть не может в экономических делах, если закрываются одни направления, то автоматически открываются, становятся более рентабельными, более выгодными другие», — сказал он.

Ранее экономический обозреватель Юрий Пронько заявлял, что утверждения западных политиков о том, что Российская Федерация изолирована от всего мира, являются недостоверными. Пронько напомнил, что в 2023 году на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прибыли представители 130 стран.

До этого президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявлял, что Россию невозможно «отключить» от мировой экономики.