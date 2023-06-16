Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что Россия не находится в экономической изоляции

Песков заявил, что никакого вакуума в экономике России из-за санкций нет

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что никакого вакуума в экономике России из-за санкций нет, а РФ не находится в изоляции. Таким мнением он поделился в эфире «Первого канала».

Песков отметил, что одни направления автоматически замещаются другими.

«Здесь никаких лакун, никакого вакуума быть не может в экономических делах, если закрываются одни направления, то автоматически открываются, становятся более рентабельными, более выгодными другие», — сказал он.

Ранее экономический обозреватель Юрий Пронько заявлял, что утверждения западных политиков о том, что Российская Федерация изолирована от всего мира, являются недостоверными. Пронько напомнил, что в 2023 году на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прибыли представители 130 стран.

До этого президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявлял, что Россию невозможно «отключить» от мировой экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях