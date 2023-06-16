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Греф назвал необходимые для поддержки правительством направления экономики

Глава Сбера Греф: российская экономика прошла через трудности лучше всех ожиданий

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Глава Сбера Герман Греф назвал необходимые для поддержки правительством направления экономики. Об этом он рассказал на деловом завтраке - одном из ключевых мероприятий в рамках международного петербургского экономического форума «Российская экономика – Новый курс. Приоритеты и альтернативы».

«Наиболее мультипликативные отрасли, которые дают наибольшую налоговую базу и наибольшее количество рабочих мест и служат драйвером для развития рабочих мест, например и служит драйвером для развития других отраслей, туризм. Стратегические, которые нужно развивать вне зависимости от мультипликативных и прочих эффектов, потому что эти отрасли являются абсолютными приоритетами и задачи являются абсолютными приоритетами для развития нашей страны и государства как такового», - сказал Греф.

Третьим направлением он назвал инфраструктуру: транспорт, связь, энергетика, но и IT-сектор, который, как отметил Греф, сегодня можно отнести к инфраструктурному сектору.

Также глава банка отметил, что беспрецедентно тяжелый период российская экономика прошла лучше всех ожиданий.

По его словам, правительство вовремя приняло целый ряд важнейших решений, благодаря которым целый ряд важных отраслей не очень почувствовали серьезные структурные изменения.

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