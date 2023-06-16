Греф открыл деловой завтрак Сбера на ПМЭФ

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф открыл традиционный деловой завтра Сбера на ПМЭФ и рассказал, как российская экономика прошла период рекордного санкционного давления, сообщает пресс-служба банка.

«Российская экономика этот период прошла лучше всех ожиданий. Ни один прогнозист не предсказал ту ситуацию, которую пережила наша экономика, и пережила достаточно успешно. Мы потеряли в прошлом году всего 2,1 процента пункта ВВП: такого прогноза не делал даже самый смелый аналитик», — отметил Греф.

По его словам, правительство, Центробанк и бизнес сработали профессионально.

«Бизнес отмечает, что в этот период времени абсолютно профессионально сработала команда правительства, Центрального банка, ну и, конечно же, бизнес, который проявил чудеса изобретательности в решении логистических задач, переориентации экспортных потоков с запада на восток, очень быстро были найдены решения по размещению уходящих традиционных поставщиков с российского рынка и покупке уходящих компаний с российского рынка», — сказал Греф.

Он добавил, что решения правительства помогли ряду базовых отраслей выстоять перед трудностями.

«Правительство приняло целый ряд важнейших решений, приняло их вовремя, благодаря этому целый ряд базовых отраслей не очень почувствовал очень серьезные структурные изменения, ну и, конечно же, главный удар был нацелен на финансовый сектор, и банк России вовремя отреагировал целым рядом регуляторных изменений, снижением механизмов валютного контроля, повышением ставки, а затем и снижением ставки в самый правильный момент», — сказал Греф.

Деловой завтрак Сбера традиционно является одним из ключевых событий ПМЭФ.