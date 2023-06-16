Песков сообщил о заинтересованности РФ в сотрудничестве с ОАЭ и другими странами

Российская сторона заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими государствами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может», – цитирует Пескова «Москва 24».
Уточняется, что делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.