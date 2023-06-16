Помощник Путина заявил, что Россия справилась с инфляцией

Помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией, сейчас она составляет 2,9%. Об этом он сообщил на традиционном завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), передает ТАСС.

Орешкин назвал инфляцию «главным риском больших расходов».

«Главная задача, которую нам нужно ставить и решать, что сделать для того, чтобы инфляция не выросла, потому что с инфляцией за последний год мы справились очень удачно, у нас сейчас инфляция 2,9%», — сказал помощник президента.

Ранее Максим Орешкин сообщал, что скидки на российскую нефть для дружественных стран станут меньше. По его словам, скидки на нефть для дружественных Российской Федерации стран являются не такими большими, как принято считать, а станут еще меньше.

До этого Максим Орешкин заявлял, что показатель бедности и уровень социального неравенства в России продолжат сокращаться.