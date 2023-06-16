Вице-премьер России заявил, что признаков роста инфляции в стране нет

Признаков роста инфляции в России нет, поэтому ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка не стоит на повестке. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер Российской Федерации Андрей Белоусов.

«Факт то, что у нас образовался некоторый денежный навес. Что с ним будет и как он разрядится <…> этот вопрос пока подвешен», — приводит ТАСС его слова.

В то же время, по мнению Белоусова, вопрос ужесточения денежно-кредитной политики на повестке не стоит. Однако вице-премьер признает, что у ЦБ может быть другая точка зрения.

На заседании 9 июня Центробанк в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

При этом, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, вероятность увеличения ключевой ставки выросла на фоне усиления проинфляционных рисков на внутреннем рынке России.

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране по итогам текущего года составит около 5%.