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В центре Москвы выставили на продажу квартиры по цене менее 2,5 млн рублей

В Москве выставили на продажу квартиры площадью 16 кв.м по цене менее 2,436 млн рублей

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Depositphotos

Столичные власти выставили на торги малогабаритные квартиры в центре Москвы со стартовой стоимостью менее 2,5 млн рублей, информирует РБК.

Объекты располагаются по адресу Новослободская улица, дом 54, строение 1. Стартовая стоимость одной из квартир с отдельным входом с улицы в доме 1894 года постройки, составляет 2,436 миллиона рублей. Площадь квартиры — 16 кв. м., из них жилая — 12,1 кв. м.

В отчете по оценке объекта указывается, что состояние квартиры малопригодное или непригодное к эксплуатации. Квартиры требуется капитального ремонта с заменой всех функциональных элементов.

Другая квартира в том же здании и располагается на первом этаже и имеет жилую площадь 13,1 кв. м. Ее стартовая цена — 2,462 млн рублей. Состояние объекта также оценено как плохое. Отмечается, что в обеих квартирах есть санузел, но нет ванной.

Ранее сообщалось, что цены на новостройки в Москве за год сократились на 6%, а квадратный метр подешевел на 0,2%. Эксперты говорят, что такая ситуация произошла из-за распространенных дисконтов, которые применяют застройщики в своих проектах. Причем в некоторых случаях размер скидки может достигать 32%. Из-за этого сократилась не только средняя стоимость жилья, но и квадратного метра.

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