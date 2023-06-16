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В Госдепе спрогнозировали дефицит газа в Европе в течение нескольких лет

Советник Госдепа Хокстин: угроза нехватки газа в странах Европы сохранится в ближайшие годы

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РИА Новости

Угроза дефицита газа сохранится в странах Европы в ближайшие годы. Об этом заявил старший советник Госдепартамента по энергобезопасности Эймос Хокстин на мероприятии, организованном аналитическим центром «Атлантический совет».

Он отметил, что за счет усилий Вашингтона и его партнеров хранилища газа в Европе к началу отопительного сезона будут заполнены более чем на 90%.

«Нам повезло, что последние две зимы были довольно теплыми. Если же наступит холодная зима, опасность [нехватки газа] сохраняется», — цитирует ТАСС Хокстина.

Вместе с тем он исключил вероятность нехватки газа для отопления домов, но в индустриальном секторе «придется справляться с дефицитом».

В марте издание Yeni Şafak писало, что Евросоюз спасают теплая зима, экономия энергии и альтернативные поставщики. Однако в 2024 году может начаться настоящее испытание для энергетики региона.

Кроме того, в феврале аналитики Еврокомиссии признавали, что следующей зимой европейские страны могут столкнуться с дефицитом природного газа, что приведет к росту биржевых цен на топливо.

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