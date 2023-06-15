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Сбер помогает должникам справиться с финансовыми трудностями

Сбер продвигает программу социальных контрактов

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Unsplash

Сбер в ходе Петербургского международного экономического форума подписал соглашения в реализации программы социальных контрактов уже с пятью регионами: Татарстаном, Пермским краем, Белгородской, Ульяновской и Тамбовской областями. Об этом сообщает пресс-служба банка .

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царев на сессии «Человек благополучный – главная цель социальной политики и основной ресурсы развития страны» рассказал, что существуют ситуации, когда люди, в том числе заемщики банка, остаются без работы.

«Мы помогаем таким людям помимо пролонгации кредита найти работу. С пятью регионами у нас действуют соглашения, дополнительный социальный контракт, в рамках которого потерявшим работу гражданам предоставляется дополнительно пособие», — подчеркнул он.

В Сбере уточнили, что банк помогает в продвижении и применении этого инструмента клиентами, которые, например, потеряли работу. В совокупности с предоставляемой банком реструктуризацией кредитов этот механизм помогает клиентам банка эффективно восстановить свою финансовую стабильность через организацию нового бизнеса, получение нового образования и затем новой профессии, подбор работы под текущий профиль и др.

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