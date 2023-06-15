Сбер презентовал собственный курорт в Крыму «Mriya Resort & SPA»

Сбер на презентовал собственный курорт в Крыму «Mriya Resort & SPA». Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал генеральный директор «Mriya Resort & SPA» Самвел Саруханян.

Отмечается, что премиальный курорт Сбера расположен в 30 км от Ялты. Каждый год «Mriya Resort & SPA» посещают около 300 тысяч человек, а загрузка вне зависимости от сезона составляет в районе 90%.

«Наша задача – каждый день дарить нашим гостям возможность удивляться, чувствовать себя прекрасно духовно и физически. Тем, кто отдыхает у нас, бесплатно доступны лучшие медицинские услуги, 40 аутлетов с блюдами высокой кухни от лучших шеф-поваров, иммерсивные обеды и ужины вызывают у наших гостей восторг. Например, недавно наша команда готовила блюда царской кухни», — отметил Саруханян.

По его словам, «Mriya Resort & SPA» – это в первую очередь семейный курорт: в нем работает один из лучших в мире детских тематических парков для гостей от 2 до 12 лет.

В курорте 449 номеров и отдельные коттеджи, которые способны принять до 1 300 гостей. Общая территория – 64 гектара. При этом посещать «Mriya Resort & SPA» и пользоваться его уникальной инфраструктурой могут не только гости, но и все желающие.

«Гостеприимство – это индустрия, мы так же как и Сбер, и другие ведущие корпорации мира каждый год устраиваем презентации своих продуктов, проводим тематические фестивали, чтобы быть флагманом этой индустрии. Приглашаю всех к нам в гости, чтобы лично испытать и почувствовать лучшее, что можно испытать и почувствовать в Крыму», — добавил Саруханян.