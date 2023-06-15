Греф заявил о планах сделать Сбер lovemark для клиентов

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о планах превратить Сбер в lovemark.
Lovemark — образ бренда, нацеленный на создание эмоциональной связи с потребителем.
По словам Грефа, Сбер уже сейчас является супербрендом.
«Мы ставим перед собой задачу стать lovemark для наших клиентов. У нас 106 миллионов клиентов, и эта задачка куда более сложная, чем просто еще куда-то расширяться. Поэтому задача следующей эволюции бренда в эту сторону качественную, и это потребует очень серьезной трансформации», — сказал Греф.
Глава Сбера также отметил, что конгломерат в последние пять лет не выходил из тройки мировых рейтингов. «Мы... даже были номером один в мировом рейтинге, поэтому я думаю, что мы подрастем», — заключил он.
Ранее Греф рассказал, что Сбер предлагает набор решений для кибербезопасности, безопасного города, а также всевозможных роботов и устройств.