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Греф заявил о планах сделать Сбер lovemark для клиентов

Президент Сбербанка Греф заявил о планах сделать организацию lovemark для клиентов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о планах превратить Сбер в lovemark.

Lovemark — образ бренда, нацеленный на создание эмоциональной связи с потребителем.

По словам Грефа, Сбер уже сейчас является супербрендом.

«Мы ставим перед собой задачу стать lovemark для наших клиентов. У нас 106 миллионов клиентов, и эта задачка куда более сложная, чем просто еще куда-то расширяться. Поэтому задача следующей эволюции бренда в эту сторону качественную, и это потребует очень серьезной трансформации», — сказал Греф.

Глава Сбера также отметил, что конгломерат в последние пять лет не выходил из тройки мировых рейтингов. «Мы... даже были номером один в мировом рейтинге, поэтому я думаю, что мы подрастем», — заключил он.

Ранее Греф рассказал, что Сбер предлагает набор решений для кибербезопасности, безопасного города, а также всевозможных роботов и устройств.

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