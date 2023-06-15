Сбер и НМИЦ им. В. А. Алмазова начинают научно-техническое сотрудничество

Сбер в преддверии Дня медицинского работника открыл центр искусственного интеллекта в медицине на базе НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России, сообщает пресс-служба банка.

Работа центра будет направлена на усовершенствование процесса ведения пациентов путем внедрения эффективных, апробированных решений и моделей искусственного интеллекта (ИИ) в практическую клиническую деятельность. Врачами в ежедневной практике будут использоваться решения Индустрии здоровья Сбербанка и компаний-партнеров: дистанционный мониторинг СберЗдоровья, умный помощник врача «ТОП-3», голосовое заполнение медицинской документации Voice2Med.

«Наша главная задача — поставлять цифровые решения на рынок, больше разработок отдавать в клиники. Сейчас очень актуален вопрос доступности медицинской помощи. У нас уже есть реализованные проекты, которые показывают высокие результаты. Люди очень быстро осваивают и используют инструменты на базе искусственного интеллекта, привыкают к таким сервисам. Обычно пользователями цифровых решений являются молодые люди, а сейчас сервисы так просто и удобно реализованы, что ими начинают активно пользоваться и люди старшего возраста», — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он выразил уверенность в том, что совместно, используя все компетенции и профессиональный опыт команды центра Алмазова, будут разрабатываться новейшие цифровые разработки.

Как отметила председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, центр Алмазова сделал новый, серьезный шаг к медицине будущего, подтвердил свой статус передового, самого современного медицинского учреждения.

«Те возможности, которые открывает искусственный интеллект — абсолютно меняет качество работы врача, освобождает его от рутинной работы. Главная цель — повышение качества, эффективности оказания медицинской помощи нашим гражданам. И все эти возможности заложены в новых технологиях. Те компетенции, которыми сегодня обладает Сбер как лидер продвижения искусственного интеллекта, позволяет применять его в самых разных сферах», — сказала она.

По ее словам, опыт, который наработал центр Алмазова должен тиражироваться на все регионы страны, на научные центры и образовательные учреждения, ведь за этим будущее.

В Сбере уточнили, что центр ИИ позволит дообучать существующие модели и дорабатывать решения при экспертной поддержке врачей и специалистов НМИЦ им. В. А. Алмазова. Разработки центра будут открыты для медицинского сообщества и помогут в формировании методических рекомендаций.