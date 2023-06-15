Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что Путин на ПМЭФ даст оценку экономике РФ

Песков: Путин в выступлении на ПМЭФ может дать оценку экономике РФ и очертить перспективы

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ может дать оценку экономике России и очертить основные перспективы. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, Путин готовит «объемную речь».

«Можно ожидать в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год», — сказал он.

Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что желание управлять структурной перестройкой экономики сверху является понятным, однако его реализация может грозить подавлением частных инвестиций и возвратом к плановой экономике.

Глава ЦБ РФ отметила, что структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось, а худшие прогнозы при этом не оправдываются, но риски пока сохраняются.

Она подчеркнула, что главным фактором, позволяющим преодолевать трудность, является адаптация тысяч предприятий, которые, как указала Набиуллина, оказались «очень гибкими и проворными».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях