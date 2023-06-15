В Сбере рассказали о развитии облачных технологий и последних трендах IT-рынка

Главный тренд российского IT-рынка заключается в обеспечении самодостаточности отечественных цифровых решений во всех сферах экономики. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

«В следующем году этот тренд усилится, а основным драйвером станет госпрограмма импортозамещения. Кроме того, существенное влияние на развитие любых отраслей окажут большие языковые модели (LLM) и облачные технологии. Также в ближайшие годы, по моему мнению, должно усилиться взаимодействие с рынками дружественных стран и регионов: ЕАЭС, ЮВА, Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой», — отметил он.

В части применения облачных технологий топ-менеджер Сбера считает, что все большее число компаний будет использовать в работе гибридный подход. В этом случае часть систем выносят в облако, а критически важные сохраняют внутри организации. Также растет востребованность компаниями ведения проектов в облачном конвейере, после чего продукт выгружается в удобную среду. Среди преимуществ механизма: оптимизация ресурсов и возможность совмещения собственных и внешних решений.

Особое внимание будет уделено и совершенствованию продуктов и технологий в области кибербезопасности с целью защиты приложений в связи с увеличением объема конфиденциальных данных.

По словам Белевцева, среди трендов на рынке облаков можно выделить возможность интеграции технологий искусственного интеллекта и моделей машинного обучения в облака.

«Такие решения применяются для ускорения и автоматизации процессов, анализа больших данных, более эффективного принятия решений. Более того, облачные провайдеры могут предоставлять свою инфраструктуру для компаний-разработчиков для обучения ИИ-моделей разного уровня сложности и, как следствие, разработки конкурентного продукта. Большие перспективы для развития облачной модели открывают суперкомпьютеры. Многие облачные провайдеры предоставляют клиентам возможность обучения моделей ИИ для того, чтобы затем они могли быстро внедрить решение в свои бизнес-процессы», — сказал он.

CTO Сбера также отметил, что сегодня обеспечены все условия, чтобы наращивать сотрудничество со странами в сфере открытого ПО. Open Source обеспечивает существенную часть всего технологического прорыва в мире. Кроме того, следует уделить вниманию развитию кооперации с ведущими российскими ВУЗами и научно-исследовательскими организациями, с которыми Сбер активно взаимодействует. Проведение исследований в замкнутой среде имеет ограниченный потенциал.