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В «Яндексе» рассказали о планах по созданию офисов в Белграде

В «Яндексе» подтвердили намерение официально открыть офис в Белграде

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Компания «Яндекс» официально открывает офис в Белграде и планирует открыть еще один осенью. Об этом с компании сообщили РИА Новости.

«С прошлого года часть его (офиса. — «Газета.Ru») уже работала в тестовом режиме, а осенью компания планирует обустроить помещение еще в одном офисном здании в Белграде. В сербском офисе смогут работать сотрудники из разных стран», — сообщили в компании.

Представители «Яндекса» отметили, что из международных хабов работает 10% сотрудников компании, и большая их часть — из Сербии.

Ранее в «Яндексе» отказались комментировать информацию о переводе 300 сотрудников в Сербию.

4 февраля компания «Яндекс» заявила о планах снова открыть полноценный офис в Стамбуле. В прошлом «Яндекс» уже открывал офис в Стамбуле. Он функционировал с 2011 по 2020 год.

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