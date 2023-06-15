В «Яндексе» рассказали о планах по созданию офисов в Белграде

Компания «Яндекс» официально открывает офис в Белграде и планирует открыть еще один осенью. Об этом с компании сообщили РИА Новости.

«С прошлого года часть его (офиса. — «Газета.Ru») уже работала в тестовом режиме, а осенью компания планирует обустроить помещение еще в одном офисном здании в Белграде. В сербском офисе смогут работать сотрудники из разных стран», — сообщили в компании.

Представители «Яндекса» отметили, что из международных хабов работает 10% сотрудников компании, и большая их часть — из Сербии.

Ранее в «Яндексе» отказались комментировать информацию о переводе 300 сотрудников в Сербию.

4 февраля компания «Яндекс» заявила о планах снова открыть полноценный офис в Стамбуле. В прошлом «Яндекс» уже открывал офис в Стамбуле. Он функционировал с 2011 по 2020 год.