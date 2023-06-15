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Стало известно, в какой сфере Россия и Алжир будут улучшать сотрудничество

Россия и Алжир решили активировать сотрудничество в нефтехимии и по добыче углеводородов

Россия и Алжир собрались начать сотрудничество в области разведки и добычи углеводородов, а также в нефтехимии и переработке нефти и газа. Об этом сообщается в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

«Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика заявляют следующее: в области энергетики активизация сотрудничества в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии», — отметили в документе.

В начале июня глава Минэнерго Алжира Мохаммед Аркаб подтвердил желание республики инвестировать в нефтегазовый сектор Ливии и завершить проведение разведывательных работ. Аркаб сделал такое заявление в ходе встречи министров нефти государств – членов Организации стран – экспортеров углеводородов (ОПЕК).

До этого телеканал Asharq сообщил, что экспортный доход алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach составил по итогам 2022 года $60 млрд. Отмечается, что Sonatrach в последние годы демонстрирует повышение показателей компании. В том числе в 2022 году предприятие повысило уровень добычи нефти до 189,9 млн т с 185,2 млн т в 2021 году. Рост составил 2%.

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