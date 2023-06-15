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Минфин посчитал налоговую прибыль от майнинга криптовалют в РФ

Минфин: майнеры криптовалют в России могли бы платить 20 млрд рублей налогов в год

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Alessandro Bianchi/Reuters

Майнеры криптовалют в России потенциально могли бы платить ежегодно около 20 млрд рублей налогов, а при развитии отрасли — и больше, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

По расчетам министерства, добывается криптовалюты примерно на $4 млрд, а прибыль майнеров примерно составляет 100 млрд рублей.

«Исходя из этого, можно делать расчет, что при текущих условиях [налоги] могли бы быть порядка 20 млрд рублей», — цитирует Чебескова ТАСС.

При этом, по прогнозам, если будут созданы правильные предпосылки, возможно кратное увеличение отрасли и налоговых взносов.

В апреле «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании BitRiver, Россия заняла вторую строчку в рейтинге стран по майнингу криптовалют.

По данным ЦБ, российские домохозяйства, в распоряжении которых есть вложения в криптовалюте, в среднем имеют 17,5 тыс. рублей в этом виде активов.

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