Банк «Траст» планирует собрать еще 100 млрд рублей до 2027 года

Согласно новой стратегии, банк непрофильных активов «Траст» планирует дополнительно собрать еще 100 млрд рублей. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов.

«Дополнительно мы рассчитываем собрать от 100 до 140 млрд рублей в горизонте 2024–2026 годов. Эти цифры ориентировочные, так как ряд активов мы можем продать на торгах существенно дороже, и мы на это рассчитываем. На текущий момент банк непрофильных активов исполнил действующую стратегию — собрать 482 млрд рублей до конца 2023 года — на 90%», — отметил он.

Соколов уточнил, что период времени, в течение которого должна быть реализована стратегия, продлен до конца 2026 года в силу множества происходящих событий. «Но мы можем выполнить финансовую часть стратегии. На последней миле мы очень зависим от небольшого набора достаточно крупных сделок», — уточнил глава «Траста».

Он подчеркнул, что, если эти сделки будут реализованы, стратегический план будет выполнен на 100% и, может быть, даже перевыполнен.

Соколов также рассказал о продаже банком обыкновенных акций компании «РуссНефть» на сумму 1,4 млрд рублей. По его словам, с учетом котировок последних нескольких лет акции удалось реализовать по хорошей цене.

Также в планах «Траста» — продажа части своего пакета привилегированных акций «РуссНефти». Ожидается, что сделку удастся закрыть в 2023 году.