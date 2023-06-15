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Сбер и платежная система «Мир» заключили соглашение о сотрудничестве

Сбер и система «Мир» будут развивать «Карты жителя» в регионах

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба банка.

Стороны договорились о совместном взаимодействии с региональными органами власти в рамках проектов «Карта жителя» в регионах России.

«В партнерстве с НСПК мы создаем удобный и нужный продукт – «Карту жителя». Это банковская карта, в которую добавлены различные социальные сервисы, важные для регионов России. Теперь в разных областях нашей страны клиенты смогут получать кроме финансовых, необходимые им социальные услуги», — сказал Греф.

Другим направлением сотрудничества в региональных проектах станет развитие безналичной оплаты проезда и провоза багажа в общественном транспорте на базе транспортной процессинговой платформы НСПК.

«Сейчас в России одновременно работают 30 проектов «Карт жителя» региона. Все они разные по структуре, набору сервисов, технологическому оснащению и количеству партнеров. Встраивание в общественный транспорт России и проекты «Карт жителя» нашей транспортной процессинговой платформы сделает их еще более полезными и востребованными у жителей разных уголков нашей страны», — отметил Владимир Комлев.

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