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Исследование: все больше россиян открывают сберегательные счета

ПСБ выяснил, что большинство россиян ориентированы на краткосрочное планирование финансов

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Freepik.com

Открытие сберегательного счета или вклада в банке в настоящее время является самым популярным среди россиян способом сбережения и инвестирования. Так показали результаты первого в России исследования индекса сберегательно-инвестиционной активности населения, которое провел ПСБ совместно с НИФИ Минфина России и аналитическим центром НАФИ. Итоги пилотного замера представлены на ХХVI Петербургском международном экономическом форуме.

Индекс сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР) определяет уровень вовлеченности населения в сферу сбережений и инвестиций, а также готовность делать их в будущем. В рамках пилотного опроса исследовались три субиндекса: инвестиционная и сберегательная грамотность, доверие игрокам рынка сбережений и инвестиций, а также перспективы развития рынка сбережений и инвестиций, что в совокупности дает представление об уровне развития инвестиционного сектора в целом.

Согласно представленным данным, текущие показатели индекса составляют 54 пункта из 100 возможных, что говорит об открытых возможностях в части повышения уровня инвестиционно-сберегательной активности россиян.

«Первое исследование в рамках инвестиционного индекса показало потребность общества в консультационных и обучающих услугах, которые бы позволили нашим согражданам не только ориентироваться в инвестиционных продуктах, но и рационально распоряжаться средствами, выбирая правильные инструменты сбережения», — отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Согласно исследованию, каждый четвертый житель России (25%) имеет низкий уровень сберегательно-инвестиционной активности: редко делает накопления или не делает их вообще, а также не интересуется и не разбирается в инвестициях. Для каждого третьего (32%) характерен уровень ниже среднего. Это самая многочисленная группа, среди представителей которой распространены установки на сбережение, однако интереса к инвестиционным инструментам пока еще нет. Четверть населения (25%) демонстрирует средний уровень сберегательно-инвестиционной активности.

В целом россияне ориентированы на краткосрочное планирование в финансовых вопросах. Две трети россиян (64%) считают, что сейчас плохое время для долгосрочных, более одного года, финансовых вложений. Каждый пятый (21%) оценивает его как хорошее. Среди оптимистов преобладают те, кто сперва откладывает деньги, а уже потом оставшееся тратят, а также владельцы инвестиционных инструментов. Женщины демонстрируют скорее пессимистичный взгляд на долгосрочные инвестиции.

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