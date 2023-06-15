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В Польше переименовали автобусный маршрут из-за «числа Антихриста»

The Guardian: верующие добились переименования автобуса №666 до города Хель в Польше

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Shutterstock

Польский оператор PKS Gdynia отказался от используемого с 2006 года номера автобусного маршрута до города Хель — 666 — из-за давления католической ассоциации «Фронда». Об этом сообщает The Guardian.

«В этом году мы переворачиваем последнюю шестерку с ног на голову!» — сообщили о новшестве в компании. Теперь в город, название которого созвучно с английским hell — «ад» — будет вести автобус №669.

Отмечается, что изначально номер 666 был присвоен автобусу в качестве шутки, однако затем отдыхать в курортный город на берегу Балтийского моря стали приезжать со всей Европы только ради того, чтобы рассказать о поездке в ад на автобусе №666, причем шутка казалась забавной многим католикам.

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо число это человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть», — так в последней книге Нового Завета «Апокалипсис Иоанна Богослова» говорится о пришествии Антихриста. Из-за апломба данное число нередко используется для провокаций в адрес верующих, а сторонники теорий заговора неоднократно связывали с ним события, которые, по их мнению, могут означать приближение конца света, например, наполеоновские войны.

Ранее в РПЦ призвали запретить сатанизм в соцсетях.

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