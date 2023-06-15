ЕЦБ восьмой раз подряд повысил базовую ставку

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) по результатам заседания повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4%. Об этом сообщается на сайте европейского финансового регулятора.

Ставка по депозитам 3,5% — это максимум с 2001 года. Текущее повышение стало восьмым подряд.

Повышение ставки отражает обновленную оценку Советом управляющих прогноза инфляции, динамики базовой инфляции и силы воздействия денежно-кредитной политики.

В финрегуляторе прогнозируют, что инфляция будет оставаться высокой в течение довольно долгого времени. Согласно июньским макроэкономическим прогнозам, в ЕЦБ ожидают, что общая инфляция составит в среднем 5,4% в 2023 году, 3% в 2024 году и 2,2% в 2025 году.

Совет управляющих заявил, что он полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к своему среднесрочному целевому уровню в 2%.

Ранее евро вырос на 0,5% — до 1,0881 доллара, торгуясь на самом сильном уровне с середины мая.