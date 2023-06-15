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Белгородская область попросила помощи из резервного фонда на восстановление от обстрелов ВСУ

Вице-премьер Абрамченко: белгородцы обращаются за компенсациями из-за обстрелов ВСУ

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Настоящий Гладков/Telegram

Аграрии приграничных районов Белгородской области обратились за компенсациями из резервного фонда правительства для восстановления ущерба от обстрелов украинской армии. Об этом в в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Считают ущерб и обращаются в правительство, чтобы возместить из резервного фонда. По Белгородской области точно такое обращение было», — цитирует ТАСС.

С мая 2023 года населенные пункты Белгородской области подвергаются интенсивным обстрелам с украинской стороны. Больше всего пострадал город Шебекино и близлежащие населенные пункты. Есть погибшие и раненые. Власти призвали местных жителей покинуть опасный район, людей эвакуируют в Белгород и другие российские регионы России, где организованы пункты временного размещения.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что с 15 июня начнут выплачивать по 50 тысяч рублей тем жителям, которые проживали в населенных пунктах, где пока еще запрещено находиться. Он отметил, что эти средства будут направлены на частичное восстановление утраченного имущества. Гладков также рассказал, что на сегодняшний день 34 тыс. жителей городов и сел, которые пострадали от обстрелов, получили единоразовую выплату в 10 тыс. рублей.

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