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Сбер подписал соглашения с Тывой, Чувашией и Карелией на ПМЭФ-2023

Сбер займется развитием ESG в Тыве

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РИА «Новости»

Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин подписал соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения подходов устойчивого развития и ESG между банком и правительством Тывы. На стенде банка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) также были подписаны соглашения с правительствами Чувашии и Карелии.

«Сбер является не только банком, но и большой IT-компанией, которая продвигает ESG-трансформацию, и в этом плане мы с радостью делимся своими навыками с регионами. Мы с удовольствием сегодня подписали с Чувашией и с Тывой с соглашения, в которых мы обязываемся максимально помогать регионам делать все для того, чтобы губернаторы и правительства соответствующих регионов могли помогать людям и делать их жизнь лучше», — отметил Александр Ведяхин.

Также Сбер заключил соглашение с фондом «Сколково».

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