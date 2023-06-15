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В Минфине рассказали о нефтегазовых поступлениях в бюджет

Глава Минфина Силуанов: нефтегазовые доходы РФ в 2023 году составят порядка 8 трлн рублей

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что по итогам 2023 года уровень нефтегазовых доходов бюджета РФ составит порядка 8 трлн. Об этом сообщает РИА Новости, заявление было сделано министром в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Ненефтегазовые доходы идут хорошо, даже лучше наших планов — 9% плюс к уровню прошлого года. Нефтегазовые — все будет зависеть от конъюнктуры, пока мы оцениваем их уровень как приближенный к базовому уровню — порядка 8 трлн рублей», — рассказал чиновник.

При этом Силуанов уточнил, что уровень дефицита бюджета будет зависеть от трат правительства.

С 2023 года на расходы может направляться не более 8 трлн рублей, а с 2026 года этот объем будет расти на 4% ежегодно. При этом нефтегазовые доходы, поступающие сверх этой суммы, будут поступать в Фонд национального благосостояния.

Ранее Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов бюджета за май на 11,9%.

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