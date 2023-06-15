Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Презентация нейросети «Жириновский» побила рекорд по просмотрам на канале ЛДПР

В ЛДПР заявили об огромном успехе презентации нейросети «И.И. Жириновский»

Трансляция презентации нейросети «И.И. Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) стала рекордной по количеству просмотров в Telegram-канале ЛДПР. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе партии.

«Презентация прошла с огромным фурором, желающих задать вопрос кибер-Жириновскому было больше, чем времени. Многие были очень удивлены, насколько правдоподобным оказалась нейросеть. А, например, трансляция в Telegram-канале ЛДПР была рекордной по просмотрам», — заявил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.

По его словам, в скором времени нейросеть будет доступна каждому.

«Проект просветительский, мемориальный. Его задача не подменять Жириновского — это невозможно — а хранить и популяризировать его наследие. По сути, нейросеть — это огромная библиотека знаний Жириновского, к которой вскоре сможет обратиться каждый желающий», — сказал Дюпин.

О разработке «первого в мире политического алгоритма», который будет отвечать на вопросы пользователей в стиле Владимира Жириновского, стало известно 6 апреля 2023 года — ровно через год после смерти политика.

В четверг, 15 июня на ПМЭФ-2023 ЛДПР представила нейросеть с названием «И.И. Жириновский». Она умеет отвечать на вопросы пользователей, основываясь на интервью, выступлениях и публикациях бывшего лидера партии. Искусственный интеллект также разговаривает голосом политика.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях