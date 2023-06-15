Презентация нейросети «Жириновский» побила рекорд по просмотрам на канале ЛДПР

Трансляция презентации нейросети «И.И. Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) стала рекордной по количеству просмотров в Telegram-канале ЛДПР. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе партии.

«Презентация прошла с огромным фурором, желающих задать вопрос кибер-Жириновскому было больше, чем времени. Многие были очень удивлены, насколько правдоподобным оказалась нейросеть. А, например, трансляция в Telegram-канале ЛДПР была рекордной по просмотрам», — заявил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.

По его словам, в скором времени нейросеть будет доступна каждому.

«Проект просветительский, мемориальный. Его задача не подменять Жириновского — это невозможно — а хранить и популяризировать его наследие. По сути, нейросеть — это огромная библиотека знаний Жириновского, к которой вскоре сможет обратиться каждый желающий», — сказал Дюпин.

О разработке «первого в мире политического алгоритма», который будет отвечать на вопросы пользователей в стиле Владимира Жириновского, стало известно 6 апреля 2023 года — ровно через год после смерти политика.

В четверг, 15 июня на ПМЭФ-2023 ЛДПР представила нейросеть с названием «И.И. Жириновский». Она умеет отвечать на вопросы пользователей, основываясь на интервью, выступлениях и публикациях бывшего лидера партии. Искусственный интеллект также разговаривает голосом политика.