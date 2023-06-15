Россия предложила отказаться от использования карт «Мир» за границей

Российские власти ведут переговоры с дружественными странами о возможности выпуска карт с их платежными системами. Цель — облегчить для россиян расчеты за рубежом, рассказал Forbes глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ, проходит 14–17 июня).

По словам Аксакова, потенциально можно выпускать банковские карты по соглашению Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир») с платежными системами других стран для использования в туристических поездках. Аксаков уточнил, что формально эти карты не будут являться картами НСПК.

«Когда эта карта начнет использоваться за пределами нашей страны, она уже будет действовать как карта платежной системы этой страны», — пояснил депутат.

НСПК обеспечивает обработку операций по картам «Мир» и картам международных платежных систем. На 100% принадлежит Центробанку РФ. Была создана в 2014 году на фоне антироссийских санкций, введенных США после присоединения Крыма к РФ. Вместе с ЦБ развивает Систему быстрых платежей, которая позволяет переводить деньги по номеру телефона как себе, так и третьим лицам.