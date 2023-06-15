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Греф: корпоративное управление в опасности

Глава Сбера Греф: искусственный интеллект создает угрозу корпоративному управлению

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Искусственный интеллект (ИИ) создает угрозу корпоративному управлению, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в ходе панельной сессии «Госуправление: между людьми и данными» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он добавил, что у нейросетей появилась «эмерджентность» (способность генерировать новое).

«Случилось то, чего никто не ожидал: вся эта история покусилась на самое последнее наше с вами конкурентное преимущество — создание абсолютно нового. И если в ближайшие десятилетия госуправление под искусственным интеллектом — это невозможно и ненужно, но в корпоративном управлении мы находимся под сильнейшей угрозой», — отметил Греф.

При этом он подчеркнул, что бояться этой тенденции не нужно.

«Однако искусственный интеллект не нужно обожествлять. Его можно использовать для всевозможных деяний, это обычный инструмент. Появление инструментов, которые стали создавать принципиально новые вещи, поставило под угрозу наши самые яркие способности, которые, казалось бы, незаменимы. Но бояться этого точно не нужно — эту сторону нужно двигать и использовать этот инструмент для того, чтобы совершенствовать нам самих себя», — заключил Греф.

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ПМЭФ-2023
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