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Экономист развеял миф об изоляции России

Экономист Пронько напомнил, что на ПМЭФ в 2023 году прибыли представители 130 стран

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Утверждения западных политиков о том, что Россия изолирована от всего мира являются недостоверными. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил экономический обозреватель Юрий Пронько. Он напомнил, что в 2023 году на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прибыли представители 130 стран.

«Изоляция России? Глупость... На форуме каждый год есть страна — гость номер 1. В этом году — ОАЭ», — отметил Пронько.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В нем участвуют свыше 17 тыс. человек из более чем 130 стран.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМФ назвал основным KPI для российской экономики возвращение в страну пессимистов.

Помощник президента России Максим Орешкин до этого привел данные по россиянам, которые уехали после начала спецоперации, а затем вернулись в страну. По его словам, «почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись». Орешкин пояснил, что об этом говорит банковская статистика.

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