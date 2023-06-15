Экономист развеял миф об изоляции России

Утверждения западных политиков о том, что Россия изолирована от всего мира являются недостоверными. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил экономический обозреватель Юрий Пронько. Он напомнил, что в 2023 году на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прибыли представители 130 стран.

«Изоляция России? Глупость... На форуме каждый год есть страна — гость номер 1. В этом году — ОАЭ», — отметил Пронько.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. В нем участвуют свыше 17 тыс. человек из более чем 130 стран.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМФ назвал основным KPI для российской экономики возвращение в страну пессимистов.

Помощник президента России Максим Орешкин до этого привел данные по россиянам, которые уехали после начала спецоперации, а затем вернулись в страну. По его словам, «почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись». Орешкин пояснил, что об этом говорит банковская статистика.