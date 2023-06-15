Стало известно, какую новую монету ЦБ выпустил в обращение

Центробанк выпускает в обращение золотую монету номиналом 50 рублей, которая приурочена к «100-летию золотого червонца». Об этом сообщается на сайте регулятора.

В пресс-релизе указали, что золотая монета имеет форму круга диаметром 22,6 мм. Масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Общий тираж – 1 тыс.

В сообщении добавили, что на обратной стороне монеты изображен крестьянин за работой, а на заднем фоне расположены лучи восходящего солнца, дымящиеся заводские трубы, поле и плуг. Сама же монета была выпущена в память о золотых червонцах советского периода 1923 года.

1 июня Банк России выпустил в обращение памятные монеты, которые посвящены героям российского мультсериала «Смешарики». В сообщении указали, что монеты будут выпущены из серебра с цветным покрытием номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным и обычным покрытием. На оборотной стороне будут герои мультфильма «Смешарики» на фоне одного из домиков главных героев.