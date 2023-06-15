Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какую новую монету ЦБ выпустил в обращение

ЦБ решил выпустить в обращение золотой червонец к 100-летию первой золотой монеты

close
100%
Пресс-служба Банка России

Центробанк выпускает в обращение золотую монету номиналом 50 рублей, которая приурочена к «100-летию золотого червонца». Об этом сообщается на сайте регулятора.

В пресс-релизе указали, что золотая монета имеет форму круга диаметром 22,6 мм. Масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Общий тираж – 1 тыс.

В сообщении добавили, что на обратной стороне монеты изображен крестьянин за работой, а на заднем фоне расположены лучи восходящего солнца, дымящиеся заводские трубы, поле и плуг. Сама же монета была выпущена в память о золотых червонцах советского периода 1923 года.

1 июня Банк России выпустил в обращение памятные монеты, которые посвящены героям российского мультсериала «Смешарики». В сообщении указали, что монеты будут выпущены из серебра с цветным покрытием номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным и обычным покрытием. На оборотной стороне будут герои мультфильма «Смешарики» на фоне одного из домиков главных героев.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях