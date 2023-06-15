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Экономист рассказала, когда можно ожидать понижения цен на продукты в России

Экономист Долгова: в конце лета и начале осени цены на овощи и фрукты, выращиваемые в России, могут снизиться

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Depositphotos

В конце лета и первый месяц осени цены на продукты могут немного снижаться, на что влияет хороший сбор урожая в России. Об этом телеканалу «360» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, прежде всего это коснется овощей и фруктов, которые растут на территории страны.

«В те годы, когда хороший урожай, когда природно-климатические условия позволяют собрать много овощей и фруктов, сохранить их, то цены снижаются. В этом году на снижение цен могут влиять именно природно-климатические условия», — отметила Долгова.

Однако, по ее словам, есть и те факторы, которые будут создавать препятствия снижению цен на плодоовощную продукцию, которую выращивают в России.

«Это рост цен на удобрения, рост цен на запчасти к импортному оборудованию, что приводит к удорожанию ремонта. Еще один фактор — природно-климатические условия, которые влияют на сбор урожая», — перечислила экономист.

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также говорила, что летом и осенью в России может произойти продуктовая дефляция. По ее словам, цены на продукты упадут при одновременном росте покупательной способности.

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