«Роснефть» и Минэкономразвития будут взаимодействовать в области климатической повестки

«Роснефть» и Министерство экономического развития РФ в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений, сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения стороны намерены продолжить взаимодействие по ряду направлений, среди которых поддержка внешнеэкономической деятельности компании за рубежом, проработка инициатив по совершенствованию тарифно-таможенной политики и регулированию инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий, а также определение мер по противодействию незаконным санкциям.

В соответствии с условиями соглашения стороны также планируют осуществлять комплексное взаимодействие в области климатической повестки.