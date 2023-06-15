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«Роснефть» и Минэкономразвития будут взаимодействовать в области климатической повестки

«Роснефть» и Минэкономразвития подписали соглашение о сотрудничестве

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Кирилл Зыков/РИА Новости

«Роснефть» и Министерство экономического развития РФ в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве по ряду направлений, сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения стороны намерены продолжить взаимодействие по ряду направлений, среди которых поддержка внешнеэкономической деятельности компании за рубежом, проработка инициатив по совершенствованию тарифно-таможенной политики и регулированию инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий, а также определение мер по противодействию незаконным санкциям.

В соответствии с условиями соглашения стороны также планируют осуществлять комплексное взаимодействие в области климатической повестки.

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