Нейросеть «Жириновский» показали на ПМЭФ-2023

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) показали нейросеть под названием «И.И. Жириновский», которую обучили на основе интервью, выступлений и публикаций бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022 года. Видео разговора с нейросетью опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На опубликованном видео нейросети задают вопрос, как к ней обращаться. После небольшой паузы, ИИ называет себя «первым цифровым учеником Владимира Жириновского» и также говорит, что «ответит на все твои вопросы».

Нейросеть хорошо имитирует голос политика, но пока других ее способностей не продемонстрировали.

О разработке «первого в мире политического алгоритма» с названием «Жириновский», который будет отвечать на вопросы пользователей в стиле Владимира Жириновского, стало известно 6 апреля 2023 года.