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В Подмосковье построят завод по горному машиностроению

Директор «Гормаш Глобал» Каширский: завод по горному машиностроению построят в Подмосковье в целях импортозамещения

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В Московской области появится завод по горному машиностроению, соглашение о выделении земельного участка под его строительство будет подписано с областным правительством. Об этом на полях ПМЭФ телеканалу «360» рассказал коммерческий директор «Гормаш Глобал» Алексей Каширский.

Он отметил, что завод планируют построить за три года, он сможет выпускать свыше тысячи единиц техники в год. По словам директора предприятия, это позволит обеспечивать все профильные предприятия России. Примерно за четыре года компания планирует выйти на полностью независимое производство.

«Это важно для развития нашего бизнеса и для всего горно-добывающего сектора страны», — уточнил Каширский.

Он также добавил, что новое предприятие планируют создать для того, чтобы наладить импортозамещение в данной сфере и обеспечить технологический суверенитет России.

9 июня сообщалось, что компания «Инфаприм» из Подмосковья планирует обеспечить российский рынок заменителями грудного молока на 50% и наладить импортозамещение в этой сфере.

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