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Захарова заявила, что США перерезают коммуникации в мировой финансовой среде

Мир устал от того, что США перерезают коммуникацию в денежной среде и собирают информацию об операциях в мировом финансовом пространстве для того, чтобы затем использовать ее для шантажа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что многие страны задались вопросом, как далеко Вашингтон зайдет в манипулировании. И это, по ее мнению, постепенно приводит к дедолларизации в международных расчетах.

«С определенного момента они начали использовать даже инструментарий, исключительно технический, как орудие. Проще говоря, режущий инструмент из скальпеля превратился в заточку, с которой американцы бегают по всему миру и пытаются всех побольнее уколоть», – цитирует Захарову «Москва 24».

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